09 сентября 2025 в 17:57

Крупный пожар произошел в элитном коттеджном поселке Подмосковья

В Одинцово сгорел строящийся дом площадью 1000 квадратов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово сгорел строящийся частный дом площадью 1000 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, пожар произошел в элитном коттеджном поселке «Раздоры-2».

В публикации отмечается, что на данный момент возгорание ликвидировано. Других подробностей авторы канала не приводят. Отмечается, что в этом коттеджном поселке находился особняк бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, певицы Алсу и актера Александра Иншакова.

Ранее в Ангарске сотрудники МЧС спасли автомобиль в загоревшемся гараже. Причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине. В гараже в этот момент не было собственника авто. В ликвидации возгорания задействовали 10 спасателей и две единицы техники.

До этого пожар вспыхнул в многоэтажном доме на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в районе Коммунарка на юго-западе Москвы. По данным источника, люди, оказавшиеся в охваченной огнем квартире, выбивали стекла и просили о помощи. На место происшествия прибыли спасатели.

