В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины

В Ангарске в гараже загорелась стиральная машина и чуть не уничтожила автомобиль

В Ангарске сотрудники МЧС спасли автомобиль в загоревшемся гараже, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине. В гараже в этот момент не было собственника авто. В ликвидации возгорания задействовали 10 спасателей и две единицы техники.

В Иркутской области, в городе Ангарске, очевидцы сообщили о возгорании в гаражном кооперативе. <…> Собственника в гараже не было. Оказалось, что замкнуло стиральную машину, — говорится в сообщении.

