Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье Сильный пожар вспыхнул на складе в подмосковном поселке Некрасовский

Сильный пожар вспыхнул на складе в подмосковном поселке Некрасовский, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительной информации, площадь возгорания составляет более 500 квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», рядом с местом пожара находится конюшня.

Ранее во Владивостоке произошел крупный пожар на складе строительных материалов. Возгорание охватило площадь около тысячи квадратных метров. При этом частично обрушилась кровля здания.

До этого в подмосковном Одинцово полностью сгорел строящийся частный дом площадью тысяча квадратных метров. Возгорание произошло в элитном коттеджном поселке «Раздоры-2». Пожар полностью был ликвидирован.