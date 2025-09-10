Вертолеты над горящим складом в Подмосковье попали на видео

Два вертолета Ми-8 привлекли к тушению пожара на складе в подмосковном Некрасовском, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Они сбрасывают воду прямо на очаг возгорания. Локализовать пожар удалось на площади 12 тысяч квадратных метров.

К ликвидации привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России, — сказано в сообщении.

При пожаре частично обрушились конструкции склада. По предварительной информации, пострадавших в ЧП нет.

По словам местных жителей, рядом с горящим складом находится конюшня. Очевидцы сообщали, что лошадей вывели на дорогу. Согласно последним данным, площадь пожара составила девять тысяч квадратных метров, хотя изначально — 500.

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел сильный пожар в Центре социальной реабилитации инвалидов. Возгорание крыши административного здания площадью 40 квадратных метров было признано сложным.

В подмосковном Одинцово до этого полностью сгорел строящийся частный дом площадью тысяча квадратных метров. Возгорание произошло в элитном коттеджном поселке «Раздоры-2». В этом поселке располагались особняки бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, певицы Алсу и актера Александра Иншакова.