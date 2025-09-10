Стало известно о почти полном обрушении горящего в Подмосковье склада

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Склад, который загорелся в подмосковном поселке Некрасовский, почти полностью рухнул, сообщили ТАСС в оперативных службах. Спасатели пытаются предотвратить распространение огня на другие здания.

Произошло почти полное обрушение здания склада, — говорится в сообщении.

Крупный пожар вспыхнул на складе в подмосковном поселке Некрасовский днем 10 сентября. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Рядом со складом находится конюшня. Животных начали выводить в безопасное место. Позднее стало известно, что площадь пожара выросла почти в 20 раз и в настоящий момент составляет девять тысяч квадратных метров.

Также в Сети появились кадры пожара в Некрасовском, снятые очевидцами. На них можно увидеть огонь в окнах здания и языки пламени, вырывающиеся через крышу. Часть конструкций обвалилась, животных вывели на дорогу.

До этого в Симферопольском районе Крыма был полностью потушен ландшафтный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС России. Возгорание сухой травы произошло рядом с селом Камышинка.

