10 сентября 2025 в 19:20

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бархатцы Уайт Голд Максимум — это элегантные аристократы среди цветов! Их кремово-белые махровые соцветия, оттенённые золотистой сердцевиной, выглядят как шёлковые помпоны и светятся в саду даже в пасмурный день. А их характер — настоящий боец: они не боятся ни холода, ни засухи, ни вредителей.

Я сею их под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто делаю бороздки глубиной 2-3 см, рассыпаю семена, присыпаю землёй и слегка уплотняю. Никаких поливов и укрытий! Холодная стратификация закаляет семена, и весной они всходят дружными крепкими ростками. Эти бархатцы невероятно выносливы: они зимуют без укрытия, выдерживают морозы до -5°C (всходы), а взрослые растения переносят даже лёгкие заморозки. Они растут на любой почве, даже на бедной, и цветут с июня до первых снегов. С каждым годом кусты становятся только пышнее, а цветение — обильнее.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Мария Левицкая
М. Левицкая
