04 октября 2025 в 11:15

Многолетник-огонек — солнечный акцент оживит ваш сад: абсолютно неприхотливый и живет 5 лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник-огонек — солнечный акцент, который оживит ваш сад: абсолютно неприхотливый и живет 5 лет. Гравилат (Geum) — одно из тех растений, которые невозможно не заметить. Его яркие цветы — от нежно-жёлтых до насыщенно-оранжевых и красных — словно вспыхивают на фоне зелени, придавая клумбам живость и тепло. Этот многолетник образует аккуратные кустики высотой 40–60 см, цветёт с конца мая до середины лета, а при хорошем уходе способен зацвести повторно ближе к осени.

Гравилат неприхотлив и вынослив: он любит солнце, но терпимо относится к лёгкой полутени, хорошо растёт на дренированных почвах и спокойно переносит морозы до –25 °C. На одном месте растение может расти до 5 лет, не теряя декоративности. Ему достаточно минимального ухода — умеренного полива и удаления увядших бутонов.

5 сортов гравилата, которые оценят садоводы:

  1. Mrs. Bradshaw — классика с ярко-красными махровыми цветами; обильно цветёт и подходит для срезки.
  2. Mai Tai — утончённый сорт с абрикосово-розовыми цветками и мягким ароматом; идеален для миксбордеров.
  3. Totally Tangerine — эффектный гибрид с крупными оранжево-коралловыми соцветиями, цветёт дольше других.
  4. Lemon Drops — нежно-жёлтые цветки на прочных стеблях; устойчив к ветру и дождю.
  5. Fireball — низкорослый сорт (до 40 см) с насыщенно-оранжевыми цветами, отличный выбор для бордюров.

Гравилат многолетний — растение для тех, кто хочет добавить яркости без лишних хлопот. Он долго цветёт, не требует сложного ухода и создаёт в саду атмосферу солнечного тепла даже в пасмурные дни.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето. Бюджетный и с шапками цветов.

многолетники
сады
цветы
растения
Ольга Шмырева
Ольга Шмырева
