Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 13:26

Освобождение Федоровки в ДНР от ВСУ попало на видео

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Telegram-канал «Синяя Z Борода» опубликовал видео, на котором российские военные освобождают от ВСУ населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике. Большинство кадров сняты с воздуха, на них показана работа дронов.

На видео можно заметить уничтожение живой силы врага, а также его сооружений. Судя по кадрам, в населенном пункте много разрушенных домов, на дорогах горят военные машины. Кроме того, на одном из зданий можно увидеть российский триколор.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные за последние дни освободили примерно половину территории населенного пункта Переездное под Северском в ДНР. По его словам, подразделения ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке и продвинулись вглубь поселка Переездное, взяв под контроль около 50% его площади. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал Славянск самым напряженным направлением в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, это обусловлено тем, что город опирается на российскую границу.

ДНР
ВС РФ
СВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додик озвучил главную ошибку Запада в отношении России
Россияне в Турции вынуждены «продлевать» отдых для лечения от вируса
Петербуржец захотел перевоспитать шумных подростков «перцем»
Данные сотен геймеров по всему миру оказались у хакеров
Над Россией сбили 20 беспилотников за два часа
Названо число навсегда распрощавшихся с Instagram россиян
Подростки готовили теракт в 15-миллионом городе
В Израиле озвучили дату переговоров по Газе в рамках плана Трампа
Врачи не смогли откачать мальчика, застрявшего в окне машины
Океанариум попросил у властей деньги на спасение белух от усыпления
Парнокопытный «петербуржец» выскочил на скоростную трассу и попал на видео
На Западе узнали о планах ЕС внести в черный список еще сотню танкеров
Переехавшего байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО
В российском городе из-за ВСУ пришлось приостановить работу трех ТЦ
Россиянам рассказали о ситуации с мощной магнитной бурей
Военный аналитик раскрыл, что Россия припасла для Tomahawk
Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: ждать ли летнего тепла и ливней
Нетаньяху принял сенсационное решение по Газе после встречи с Трампом
Миллиардеру Сулейманову грозит самое суровое наказание в России
В Госдуме назвали отрасль ВСУ, которую нужно уничтожить первым делом
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.