Освобождение Федоровки в ДНР от ВСУ попало на видео

Telegram-канал «Синяя Z Борода» опубликовал видео, на котором российские военные освобождают от ВСУ населенный пункт Федоровка в Донецкой Народной Республике. Большинство кадров сняты с воздуха, на них показана работа дронов.

На видео можно заметить уничтожение живой силы врага, а также его сооружений. Судя по кадрам, в населенном пункте много разрушенных домов, на дорогах горят военные машины. Кроме того, на одном из зданий можно увидеть российский триколор.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные за последние дни освободили примерно половину территории населенного пункта Переездное под Северском в ДНР. По его словам, подразделения ВС РФ заняли новые позиции в Федоровке и продвинулись вглубь поселка Переездное, взяв под контроль около 50% его площади. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Между тем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал Славянск самым напряженным направлением в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, это обусловлено тем, что город опирается на российскую границу.