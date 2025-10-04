«Нам надо выжить» Лукашенко в Полесье заявил о переделе мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Полесье заявил о необходимости адаптации к текущим глобальным изменениям. Как сообщает информационное агентство «БелТА», белорусский лидер отметил, что в настоящее время происходит процесс перераспределения мирового влияния.

Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить. А возвращаться к полешукам (коренное население Полесья, — NEWS.ru) — в лаптях ходить [как в прошлом] — не хочется. Поэтому надо Полесье в чувство приводить, — сказал политик.

Ранее Александр Лукашенко в ходе посещения птицефабрики в Солигорске призвал государственных служащих концентрироваться на практической работе, а не на пустых разговорах. Глава государства подчеркнул необходимость усиления ответственности руководителей районных исполнительных комитетов за достижение конкретных результатов, напомнив им о важности продуктивного труда и получения доходов.

До этого в своем обращении к народу ФРГ по случаю Дня германского единства Лукашенко предложил обеим странам предпринимать взаимные шаги для сближения. В поздравлении было отмечено историческое значение воссоединения Германии в 1990 году как одного из ключевых событий современной европейской истории.