04 октября 2025 в 13:30

На Западе назвали выжигающее украинские танки супероружие России

BI: российские оптоволоконные дроны эффективно поражают военную технику ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские оптоволоконные беспилотники, действующие из засад, успешно уничтожают украинскую военную технику, превращая ранее безопасные маршруты в зоны поражения, сообщает Business Insider со ссылкой на источники. Издание отмечает, что эти аппараты устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, что крайне затрудняет противодействие им.

Российские пилоты атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, из-за чего противостоять этому смертоносному оружию становится чрезвычайно сложно, — говорится в материале.

Ранее британский Centre for Information Resilience сообщил, что в сентябре украинские военные сумели перехватить только 6% российских баллистических ракет. Как отмечают авторы материала, такой низкий показатель частично объясняется усовершенствованием российского ракетного вооружения.

Кроме того, военный эксперт генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что новые виды российских вооружений, упомянутые президентом Владимиром Путиным, представляют значительную угрозу для западных приграничных областей Украины. По его оценке, под угрозой оказались объекты вблизи границ Польши, Румынии, Молдавии, Венгрии и Словакии, причем российская армия располагает необходимым ракетным арсеналом для поражения таких целей.

