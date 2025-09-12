Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 12:38

Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов

Юрист Соловьев: договор может защитить от действий брачных аферистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заключение брачного договора перед свадьбой может защитить от действий брачных аферистов, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, этот документ не полагается на нормы наследственного права или Семейного кодекса. Также он отметил, что в договоре необходимо четко прописать, кто какое имущество получит в случае развода.

Главная защита от брачных аферистов — заключение брачного договора, который не полагается на нормы наследственного права или Семейного кодекса про раздел имущества. Заключаем у нотариуса договор, где прописываем, кто и что получает в случае развода, — посоветовал Соловьев.

Он также порекомендовал проявить осторожность, если партнер стремится максимально ускорить процесс вступления в брак. Особенно стоит насторожиться, если при этом человек прибегает к манипуляциям, отметил юрист. Соловьев также напомнил, что действия брачных аферистов попадают под статью 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионерка лишилась квартиры, гаража и крупной суммы денег из-за мошенников. Общий ущерб составил более 9 млн рублей. С марта по июль женщине звонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они пытались выманить у жертвы деньги. Для этого они ввели ее в заблуждение, сообщив о якобы подозрительной активности на ее банковском счете. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Степанида Королева
С. Королева
