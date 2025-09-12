Американист оценил перспективы наступления монархии в США

Сценарий, при котором в США установится монархия, является абсолютно нереалистичным, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американская политическая система и традиции надежно защищают республиканские институты власти от любых форм единоличного правления, передающегося по наследству. Он добавил, что фокус первой леди США Мелании Трамп, которая подписала законопроект о запрете публикации обнаженных фото без согласия, сместился с активной политической деятельности в сторону семьи.

Что касается возможности монархии в США, это все, конечно, абсолютно нереалистично, этого ждать не стоит. Мелания Трамп меньше уделяет внимания политике, чем это было на первом сроке. Ее основная миссия, как она ее видит, касается ее сына Берона. Первые леди всегда играли важную роль, советуя что-то своим мужьям. Плюс в тех условиях, когда президенты были не в очень хорошем состоянии здоровья, принятие тех или иных законопроектов лоббировали через их жен, — пояснил Дудаков.

Ранее представитель президента США Джон Коул во время встречи в Минске передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от главы Белого дома с поздравлениями и добрыми пожеланиями. В документе отмечалось, что Мелания Трамп вместе с американским лидером направляют Лукашенко наилучшие пожелания по случаю его дня рождения.