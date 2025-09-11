Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 14:24

«Мы молимся»: стало известно, что Трамп написал в письме Лукашенко

Представитель главы США Коул передал Лукашенко письмо от Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул во время встречи в Минске передал белорусскому лидеру Александру Лукашенко письмо от главы Белого дома с поздравлениями и добрыми пожеланиями, сообщило агентство БелТА. В документе отмечалось, что Мелания Трамп вместе с американским лидером направляют Лукашенко наилучшие пожелания по случаю его дня рождения.

Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси, — говорится в письме Трампа.

Ранее Трамп назвал Лукашенко сильным лидером и уважаемым человеком. Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, он отметил, что белорусский президент помиловал 16 осужденных, включая лиц, обвиненных в «экстремистских» преступлениях.

Кроме того, президент Белоруссии сообщил, что во время телефонного разговора с главой США произошел обрыв связи. По его словам, когда Трамп перезвонил, он в шутку заметил, что в беседу вмешались недоброжелатели. Лукашенко отметил, что в СМИ создается искаженный образ американского лидера.

