22 августа 2025 в 14:38

Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что во время телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом прервалась связь. Когда глава Белого дома перезвонил, он пошутил, что в их разговор вмешались враги.

Я говорю: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор», — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии также подчеркнул, что образ Трампа в медиа искажен. По его словам, из-за вырванных из контекста фрагментов и особенностей перевода может сложиться впечатление, что американский лидер импульсивен и непоследователен.

Это человек понимающий. Ему бы побольше таких надежных людей [в команде], я думаю, польза от этого будет. Тем более что он настроен на мир, — добавил Лукашенко.

Ранее Трамп пошутил, что военные действия на Украине могут служить предлогом для отсрочки выборов. В ответ президент страны Владимир Зеленский заверил, что «демократические выборы» в стране все же состоятся, но с учетом усиленных мер безопасности. Журналисты утверждают, что Трамп со смехом отреагировал на это заявление.

