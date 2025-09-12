Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:33

Названы условия, при которых можно уволиться без отработки

Юрист Хаминский: уволиться без отработки можно при согласии работодателя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Увольнение без двухнедельной отработки возможно, если сотрудник переходит в образовательное учреждение или достиг пенсионного возраста, заявил RT юрист Александр Хаминский. Он добавил, что также об этом можно договориться с работодателем.

Для этого должна быть либо уважительная причина, либо согласие работодателя. Уважительными причинами увольнения без отработки считаются поступление работника в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи, когда работник по объективным причинам не может продолжать работу, — пояснил Хаминский.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера MAX на личные смартфоны, так как это нарушает конституционные права граждан. По его словам, для рабочих задач руководство обязано предоставлять служебные устройства, а не вторгаться в частную жизнь персонала.

работодатели
Россия
увольнения
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.