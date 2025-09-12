Названы условия, при которых можно уволиться без отработки

Названы условия, при которых можно уволиться без отработки Юрист Хаминский: уволиться без отработки можно при согласии работодателя

Увольнение без двухнедельной отработки возможно, если сотрудник переходит в образовательное учреждение или достиг пенсионного возраста, заявил RT юрист Александр Хаминский. Он добавил, что также об этом можно договориться с работодателем.

Для этого должна быть либо уважительная причина, либо согласие работодателя. Уважительными причинами увольнения без отработки считаются поступление работника в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи, когда работник по объективным причинам не может продолжать работу, — пояснил Хаминский.

