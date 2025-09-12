Волочкова ответила Прохору Шаляпину на совет о пожилом мужчине Волочкова отказалась от советов певца Шаляпина по поиску мужчины

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала рекомендации певца Прохора Шаляпина найти спутника жизни старшего возраста. В беседе с URA.RU артистка в резкой форме отвергла предложение знакомого.

Прохор — мой близкий друг, я ему очень доверяю. Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен? Дело совсем не в возрасте, а человеческих качествах и достоинстве. Но в целом я окружена молодыми людьми, я и сама молода и выгляжу прекрасно, — сказала Волочкова.

Волочкова подчеркнула, что активно общается с людьми разных поколений. Она напомнила, что сталкивалась с предательством со стороны мужчин всех возрастных категорий, включая отца своей дочери.

Идеалом спутника жизни для артистки является исключительный мужчина, обладающий благородством, силой духа и искренней любовью к ее творчеству. При этом Волочкова сомневается, что такой человек существует в реальности, поскольку ее требования чрезвычайно высоки.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что Анастасии Волочковой нужен спутник, который будет похож на него. По его словам, балерине следует выбирать мужчину из тех, кто постарше.