12 сентября 2025 в 12:10

Волочкова ответила Прохору Шаляпину на совет о пожилом мужчине

Волочкова отказалась от советов певца Шаляпина по поиску мужчины

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала рекомендации певца Прохора Шаляпина найти спутника жизни старшего возраста. В беседе с URA.RU артистка в резкой форме отвергла предложение знакомого.

Прохор — мой близкий друг, я ему очень доверяю. Но что значит, что он решает, какой мужчина мне нужен? Дело совсем не в возрасте, а человеческих качествах и достоинстве. Но в целом я окружена молодыми людьми, я и сама молода и выгляжу прекрасно, — сказала Волочкова.

Волочкова подчеркнула, что активно общается с людьми разных поколений. Она напомнила, что сталкивалась с предательством со стороны мужчин всех возрастных категорий, включая отца своей дочери.

Идеалом спутника жизни для артистки является исключительный мужчина, обладающий благородством, силой духа и искренней любовью к ее творчеству. При этом Волочкова сомневается, что такой человек существует в реальности, поскольку ее требования чрезвычайно высоки.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что Анастасии Волочковой нужен спутник, который будет похож на него. По его словам, балерине следует выбирать мужчину из тех, кто постарше.

Россия
Анастасия Волочкова
Прохор Шаляпин
звезды
