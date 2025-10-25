Волочкова рассказала, как помогала Собчак покорять Москву Волочкова заявила, что они вместе с Собчак начинали путь в Москве

Балерина Анастасия Волочкова в интервью для YouTube-канала «Не стой на месте» заявила, что помогала телеведущей Ксении Собчак покорять Москву. По словам бывшей примы Большого театра, она хорошо общалась с сенатором Людмилой Нарусовой, которая попросила брать ее дочь на светские мероприятия.

Я в 1998 году приехала в Москву, и Ксюша Собчак вместе со мной — мы обе питерские. Я дружила не столько с Ксенией, сколько с ее мамой, Людмилой Нарусовой. И Людмила Борисовна меня просила: «Настя, слушай, тебе же приходят какие-то приглашения, можешь и Ксюшу брать тоже? Она у меня такая тусовщица», — вспоминает Волочкова.

Также балерина вспомнила, как давала интервью телеведущей в 2019 году. Она отметила, что Собчак не знала имен представителей своей команды, несмотря на то, что работала с ними несколько лет.

Ранее Волочкова заявила, что будет просить за интервью по 200 тыс. рублей. Балерина считает, что многие представители СМИ пользуются ее добротой и бескорыстностью. Волочкова пожаловалась на то, что ее постоянно дергают журналисты.