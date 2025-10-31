Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 09:59

Аномальный ливень в Нью-Йорке привел к жертвам

Два человека погибли в результате аномального ливня в городе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два жителя Нью-Йорка погибли из-за аномального ливня в городе, заявил в соцсети X мэр Эрик Адамс. По его словам, они не смогли выйти из затопленных подвалов.

Два жителя Нью-Йорка погибли в результате сегодняшнего ливня, — написал Адамс.

Градоначальник добавил, что граждан обучат правильно реагировать на подобные чрезвычайные ситуации. Кроме того, Адамс признал недостатки в области прогнозирования погоды.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что более 40 человек погибли в странах Карибского региона из-за разрушительного урагана «Мелисса». Среди жертв есть жители Ямайки, Доминиканской Республики и Гаити. По данным специалистов, скорость ветра в эпицентре урагана составляла 82 м/с. В настоящее время он движется вглубь Атлантики, при этом его мощность ослабла.

До этого сообщалось, что отель Brisas Guardalavaca на Кубе, где останавливались российские туристы, серьезно пострадал из-за урагана «Мелисса». Стихия обрушилась на провинцию Ольгин, где расположен отель. Скорость ветра достигала 195 км/ч, что привело к значительным разрушениям.

