Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 12:35

Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»

Непомнящий: «Спартак» является фаворитом матча с «Динамо»

Игроки «Спартака» Игроки «Спартака» Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Спартак» будет фаворитом в предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. Он отметил, что «красно-белые» постепенно находят свою игру, однако «бело-голубым» есть, что противопоставить.

С одной стороны, «Спартак» постепенно находит свою игру, и я считаю, что «красно-белые» будут фаворитом матча. С другой, у «Динамо» тоже есть свои козыри: нужно правильно построить игру. «Спартак» хорош на свободном пространстве, а при его отсутствии — не очень. Также у них проблемы в обороне. У «Динамо», тоже, конечно, не все хорошо. Даже несмотря на то что появился Осипенко. Карпину по-прежнему нужно время: чем быстрее футболисты поймут «в чем тема», тем быстрее игра устаканится, — заявил Непомнящий.

Центральный матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» состоится 13 августа в Москве на стадионе ЦСКА «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:45. В турнирной таблице «бело-голубые» идут на десятом месте, набрав восемь очков, у «красно-белых» — 11 баллов и шестая строчка.

РПЛ
футбол
Спартак
Динамо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.