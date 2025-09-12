Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»

«Спартак» будет фаворитом в предстоящем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо», заявил NEWS.ru тренер Валерий Непомнящий. Он отметил, что «красно-белые» постепенно находят свою игру, однако «бело-голубым» есть, что противопоставить.

С одной стороны, «Спартак» постепенно находит свою игру, и я считаю, что «красно-белые» будут фаворитом матча. С другой, у «Динамо» тоже есть свои козыри: нужно правильно построить игру. «Спартак» хорош на свободном пространстве, а при его отсутствии — не очень. Также у них проблемы в обороне. У «Динамо», тоже, конечно, не все хорошо. Даже несмотря на то что появился Осипенко. Карпину по-прежнему нужно время: чем быстрее футболисты поймут «в чем тема», тем быстрее игра устаканится, — заявил Непомнящий.

Центральный матч восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» состоится 13 августа в Москве на стадионе ЦСКА «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано на 16:45. В турнирной таблице «бело-голубые» идут на десятом месте, набрав восемь очков, у «красно-белых» — 11 баллов и шестая строчка.