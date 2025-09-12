Футболист Смолов частично признал вину после драки в московском кафе

Футболист Федор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Признательные показания были даны на допросе.

В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину, — отметил собеседник агентства.

Ранее было возбуждено уголовное дело против Смолова в связи с инцидентом в одной из московских кофеен. Спортсмену может грозить до пяти лет лишения свободы. Такое решение принято после медицинского обследования 52-летнего бизнесмена, пострадавшего в конфликте, у которого диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Адвокат Сергей Жорин в комментарии для NEWS.ru заявил, что вероятность реального тюремного заключения для футболиста крайне мала. По его словам, на практике по подобным делам обычно назначают штраф, обязательные работы или условный срок.

Пострадавший в драке предприниматель Андрей Попелуха заявил об отсутствии претензий к спортсмену. Он отметил, что не обращался с заявлением в правоохранительные органы и узнал о возбуждении уголовного дела из средств массовой информации.