В российском регионе предложили усложнить жизнь любителям электросамокатов

Электросамокат для катания по городу

В Кузбассе могут ввести штрафы за брошенные электросамокаты, сообщает «Сiбдепо». Соответствующую инициативу предложили депутаты Новокузнецка. По их словам, причиной стали многочисленные жалобы жителей региона.

Депутаты Новокузнецкого горсовета вышли с инициативой об установлении административной ответственности за несоблюдение правил эксплуатации СИМ в муниципальных образованиях Кузбасса, — говорится в сообщении.

Ранее председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил, что в России необходимо снизить максимальную скорость движения электросамокатов до 10–12 км/ч. Он отметил, что это единственный способ сократить количество ДТП и жертв.

Администрация Владивостока ранее ввела ночной запрет на движение электросамокатов в центре города. Ограничение действует в шести определенных зонах с 22:00 до 07:00. В перечень таких участков вошли ключевые улицы исторического центра.