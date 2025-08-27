Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах

Администрация Владивостока внесла коррективы в правила использования средств индивидуальной мобильности. Опубликованное на сайте городского правительства постановление вводит запрет на передвижение прокатных электросамокатов в ночное время суток, однако его действие распространяется только на центральную часть города.

Запрет будет действовать исключительно в шести определенных зонах в период с 22:00 до 07:00 часов утра. В перечень ограниченных для перемещения участков вошли ключевые улицы исторического центра.

Под ограничения попали: Семеновская улица (от Пограничной до Уборевича), улица Адмирала Фокина (от стадиона «Динамо» до Уборевича), а также Светланская улица (от Пограничной до Корабельной Набережной). Также ночное движение самокатов запрещено на Алеутской улице (от Уткинской до 1-й Морской), Тигровой улице (от Светланской до 1-й Морской) и на участке Океанского проспекта (от Светланской до Октябрьской улицы).

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести в стране полный запрет на аренду электросамокатов. По его словам, на улицах российских городов отсутствует надлежащая инфраструктура, а регулирование сферы является неэффективным. Все это, считает он, представляет прямую угрозу для жизни и здоровья пешеходов, особенно когда электросамокаты арендуют неопытные пользователи.