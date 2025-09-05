Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 13:08

В России призвали ограничить скорость движения электросамокатов до 10 км/ч

Общественник Соколов предложил ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В России необходимо снизить максимальную скорость движения электросамокатов до 10–12 км/ч, заявил NEWS.ru председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов. По его словам, это единственный способ сократить количество ДТП и жертв.

Безопасность пешеходов будет обеспечена только за счет снижения максимальной скорости электросамокатов до 10–12 км/ч. В ином случае ДТП не избежать. Мы знаем множество случаев, когда люди, в частности дети, получали серьезнейшие травмы и даже погибали из-за столкновения с самокатчиками. Сейчас максимально разрешенная скорость электросамоката — 25 км/ч. Это никуда не годится, — отметил Соколов.

Кроме того, отметил общественник, необходимо как можно скорее ввести обязательную регистрацию электросамокатов в федеральном реестре с присвоением «учетного знака», по аналогии с автомобильными госномерами. По его словам, тогда владельцы транспортных средств не смогут уходить от ответственности за совершенные ими правонарушения.

Пока такие номера есть только у самокатов, которые люди берут в аренду. А те, кто приобретает собственные, зачастую уходят от наказания, так как их невозможно поймать, — объяснил Соколов.

Ранее сообщалось, что администрация Владивостока ввела ночной запрет на движение электросамокатов в центре города. Ограничение действует в шести определенных зонах с 22:00 до 07:00. В перечень таких участков вошли ключевые улицы исторического центра.

Яна Стойкова
Я. Стойкова
