Неадекватная петербурженка босиком разгуливала по карнизу дома

В центре Петербурга женщина ходила босиком по карнизу дома

В центре Петербурга на пересечении улиц Марата и Звенигородской женщина босиком ходила по карнизу дома, привлекая внимание очевидцев, передает «78». На место вызвали спасателей, которые попытались ее успокоить.

Однако девушка вела себя агрессивно: она затащила одного из них на балкон, сняла с него каску и вытолкнула в дверь. Несмотря на это, спасателям в итоге удалось безопасно спустить ее на землю.

Ранее спасатели в Подмосковье пешком преодолели два километра по бездорожью, чтобы эвакуировать 59-летнюю женщину с инсультом. Инцидент произошел в лесу у деревни Молзино, где она потеряла сознание во время сбора грибов. Ее случайно обнаружила другая местная жительница и вызвала помощь. Так как подъехать к месту было невозможно, спасателям пришлось нести пострадавшую на руках до машины скорой помощи.

Кроме того, стало известно, что поисковая операция на курильском вулкане Баранский завершилась успешно: спасатели нашли группу туристов, заблудившихся на острове Итуруп. Как сообщили власти, все участники группы чувствуют себя хорошо, медицинская помощь им не потребовалась.

