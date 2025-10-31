Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:20

Двое мужчин помогли соседке выйти из горящей мансарды до приезда спасателей

В Сочи двое мужчин спасли соседку из горящей мансарды здания с помощью лестницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи двое мужчин спасли соседку из горящей мансарды здания с помощью лестницы, сообщил Telegram-канал «112». Женщину передали врачам, ей оказывают всю необходимую помощь.

Как отметил канал, мужчины проводили рискованную операцию: они могли выпасть из окна, или их соседка могла упасть с лестницы. В этот момент спасатели еще не прибыли на место ЧП. Огонь быстро охватывал помещение, поэтому из-за промедления у женщины был высокий шанс задохнуться от угарного газа.

Ранее на острове Недоразумения, расположенном в 20 километрах от Магадана, вспыхнул лесной пожар. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за действий человека. Руководитель центра управления областью Павел Береговой сообщил, что угрозы для близлежащих объектов не было.

До этого 28 октября в Москве произошло возгорание в здании около станции метро «Кожуховская». По предварительным данным, огонь вспыхнул на третьем этаже дома на улице Угрешской. На месте работали спасатели и пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

