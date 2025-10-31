Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:37

«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина

Депутат Колесник: Зеленский пожалеет обо всех своих угрозах в адрес Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский может пожалеть о своих необдуманных высказываниях в адрес главы России Владимира Путина, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал высказывание Зеленского о последствиях потенциального визита Путина в Покровск (Красноармейск). По его словам, личные амбиции и следование указаниям западных кураторов привели украинского президента к серьезным стратегическим ошибкам.

Я думаю, Зеленский пожалеет о многих своих высказываниях, а не только о последней угрозе [в адрес Путина]. И особенно пожалеет о своих действиях. О том, что сделал и главное о том, что не сделал. Если бы он не слушал «друзей» с Запада, все могло бы для Украины и лично для него закончиться выгоднее. Что для Зеленского, наверное, было бы важнее, чем его собственная страна и семья, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что российский лидер обладает полным суверенитетом в принятии решений и не нуждается в указаниях со стороны. Парламентарий добавил, что заявления украинской стороны не только безосновательны, но и демонстрируют отсутствие стратегического мышления и адекватного восприятия реальности.

Наш президент сам решает, где и когда ему быть, куда приезжать и какие решения принимать. Не Зеленскому точно это решать. Я, когда слышу заявления от Зеленского, вспоминаю только одну фразу: «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!». Самое забавное, что он также говорит, будто наши войска не преуспевают в Покровске и что он вовсе не окружен. Человек путается в показаниях. Хотя он уже давно находится в спутанном сознании и правит страной, не приходя в разум от наркотического угара, — резюмировал Колесник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент США Дональд Трамп вынудит Зеленского согласиться на условия, предложенные Вашингтоном и Москвой. По его словам, неудачи ВСУ на поле боя окажут значительное влияние на отношение главы Белого дома к конфликту.

Владимир Зеленский
Владимир Путин
Покровск
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
