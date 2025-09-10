Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео Оскверненные могилы участников СВО в Оренбургской области сняли на видео

Захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, осквернили в Оренбургской области, видео инцидента опубликовал «Царьград» в своем Telegram-канале. На кадрах видны серьезные разрушения: опрокинутые и развороченные памятники, сорванные ограды, разбросанные венки и цветы.

Автор видео акцентирует внимание, что вандалы целенаправленно выбирали могилы участников СВО, обходя другие захоронения. Местные правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в городе Сарове Нижегородской области осквернили могилу участника военной операции на Украине. Злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи на временном деревянном кресте, который устанавливается до изготовления постоянного памятника.

До этого в Махачкале неизвестные разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. По данным ведомства, инцидент произошел по недосмотру взрослых. В тот момент с детьми гулял их дедушка, который не уследил за ними.