10 сентября 2025 в 13:38

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, осквернили в Оренбургской области, видео инцидента опубликовал «Царьград» в своем Telegram-канале. На кадрах видны серьезные разрушения: опрокинутые и развороченные памятники, сорванные ограды, разбросанные венки и цветы.

Автор видео акцентирует внимание, что вандалы целенаправленно выбирали могилы участников СВО, обходя другие захоронения. Местные правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в городе Сарове Нижегородской области осквернили могилу участника военной операции на Украине. Злоумышленники оставили многочисленные неразборчивые надписи на временном деревянном кресте, который устанавливается до изготовления постоянного памятника.

До этого в Махачкале неизвестные разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. По данным ведомства, инцидент произошел по недосмотру взрослых. В тот момент с детьми гулял их дедушка, который не уследил за ними.

