Соленые помидоры на зиму: традиции и секреты идеальной засолки

Что может быть лучше ароматного соленого помидора холодной зимой? Мы собрали для вас лучшие рецепты — от классических бочковых до пикантных вариантов с медом и имбирем. У нас вы найдете проверенные способы засолки, которые гарантируют безупречный результат и долгое хранение.

Мед творит чудеса! Помидоры получаются без резкой кислотности

Соленые помидоры на зиму с грушей и имбирем

Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом

Помидоры быстрого посола с прованскими травами

Для засолки понадобятся помидоры среднего размера, натуральный мед, укроп, соль, чеснок, листья смородины и хрена, а также горчичные зерна.

Часть специй и укропа выкладывают на дно емкости из эмали. Затем томаты укладывают послойно, переслаивая специями. Мед предварительно растворяют в теплой воде с добавлением соли, маринад охлаждают и заливают им овощи. Сверху устанавливают груз и оставляют заготовку бродить при комнатной температуре несколько суток. Заготовленные соленые помидоры хранят в прохладном месте под капроновыми крышками.

Для заготовки потребуются томаты, груша, молодой имбирь, фиолетовый чеснок, перец чили, соль, вода, свежий чабер, листья вишни и зерна кориандра. Каждый томат следует проколоть в области плодоножки. Грушу нарезают тонкими пластинами, а очищенный имбирь превращают в лепестки. На дно предварительно подготовленной чистой банки укладывают листья вишни, веточки чабера и зерна кориандра. Далее слоями чередуют томаты, пластины груши и лепестки имбиря. Сверху располагают перец чили и разрезанные зубцы чеснока. Для рассола воду с солью доводят до кипения, а затем охлаждают. Этим рассолом заливают содержимое банки. Для процесса ферментации устанавливают гнет и оставляют в помещении комнатной температуры на несколько суток, в течение которых необходимо регулярно удалять образующуюся пену. Готовые томаты перекладывают в стерильные емкости, заливают профильтрованным рассолом и отправляют в холодильник.

Соленые помидоры на зиму с грушей и имбирем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лучше всего для заготовки выбрать упругие томаты без признаков перезревания, такие как «сливка» или «дамские пальчики». На дно предварительно вымытой трехлитровой банки следует поместить часть свежего укропа, пластинки чеснока, кусочки имбиря, а также листья смородины и вишни. Затем томаты нужно выложить так, чтобы не нарушить целостность кожицы, и накрыть оставшимися специями. Для приготовления рассола необходимо растворить каменную соль в воде, залить полученным раствором томаты, не доливая до крышки. Емкость закрывается либо пластиковой крышкой, либо марлей и оставляется при комнатной температуре на несколько суток до начала брожения. После этого заготовку следует перенести в прохладное место. Закуска будет готова через несколько недель.

Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы приготовить закуску, вам понадобятся плотные помидоры среднего размера. Их нужно тщательно промыть, а затем сделать несколько проколов зубочисткой у основания помидора — так рассол проникнет внутрь. Подготовленные томаты плотно поместите в стерилизованную литровую банку, переслаивая их веточками тимьяна и розмарина. Для аромата добавьте лавровый лист и душистый перец. Приготовьте раствор: доведите воду до кипения, растворите в ней соль и сахар, а затем дайте жидкости остыть. Томаты залейте холодной жидкостью, накройте посуду крышкой и сразу же поместите ее в холодильник. Помидоры будут готовы через несколько суток. Хранить заготовку следует только в холодильнике и употребить как можно скорее.

