31 августа 2025 в 18:35

Мед творит чудеса! Помидоры получаются без резкой кислотности

Помидоры с укропом и медом Помидоры с укропом и медом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соленые помидоры на зиму с медом и укропом — это изысканный вариант традиционных солений, где натуральный мед придает легкую сладость и способствует ферментации, а свежий укроп дарит характерный аромат русской кухни. Такие нежные соленья получаются со сбалансированным вкусом — в них гармонично сочетаются кислинка томатов, сладость меда и пряность укропа.

Ароматные помидоры с медовыми нотками идеально подходят к отварному картофелю, гречневой каше и мясным блюдам. Их мягкий вкус без резкой кислотности особенно нравится тем, кто ценит деликатные закуски.

Для приготовления требуется: 2 кг плотных помидоров среднего размера, 3 ст. л. натурального меда, 5 крупных зонтиков укропа, 70 г соли на 1,5 л воды, 4 зубчика чеснока, 5 листьев смородины, 2 листа хрена, 1 ч. л. горчичных зерен.

На дно эмалированной емкости укладывают половину пряностей и укропа. Помидоры аккуратно размещают слоями, перекладывая оставшимися пряностями. Мед растворяют в теплой воде с солью, остужают и заливают рассолом помидоры. Сверху кладут гнет и оставляют для ферментации при комнатной температуре на 3–4 дня. Готовые соленья хранят в прохладе под капроновыми крышками.

Эти нежные помидоры с медовым послевкусием станут любимой закуской. Приятного аппетита!

помидоры
мёд
укроп
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
