Вам стоит попробовать: соленые помидоры на зиму с грушей и имбирем

04 сентября 2025 в 15:32

NEWS.ru предлагает вместе приготовить соленые помидоры на зиму. Добавьте грушу и имбирь — вкус приятно удивит!

Нужны: томаты сорта black cherry — 600 г, груша «конференц» — 150 г, имбирь молодой — 25 г, чеснок фиолетовый — 3 зубца, перец чили «хабанеро» — ½ стручка, соль — 35 г, вода— 800 мл, чабер свежий — 4 веточки, лист вишни — 5 шт., зерна кориандра — 1 ч. л.

Как готовить соленые помидоры на зиму: сделайте прокол у плодоножки каждого томата. Грушу нарежьте пластинами толщиной 3 мм. Очищенный имбирь превратите в лепестки.

На дно чистой банки уложите листья вишни, веточки чабера, кориандр. Чередуйте слои томатов, пластин груши и лепестков имбиря. Верхний слой — перец чили и разрезанные зубцы чеснока.

Воду с солью доведите до кипения и охладите до +18 °C. Залейте овощи рассолом. Установите стеклянный гнет и ферментируйте при +20–22 °C 72 часа. Ежедневно удаляйте образующуюся пену.

Переложите соленые помидоры на зиму в стерильные банки, залейте профильтрованным рассолом. Храните при +3–5 °C не менее 21 дня перед употреблением.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как приготовить яблочный конфитюр с макадамией.

Алина Ясинская
А. Ясинская
