Быстрые лепешки без лишних хлопот: простой способ приготовить нежную выпечку из крупы и муки — идеальны для завтрака

Иногда хочется чего-то домашнего, вкусного и при этом очень простого, и эти лепешки спасают в любой суете. Им не нужны дорогие продукты — только мука, манка и горячая вода, а на выходе вы получаете рассыпчатую, нежную выпечку, удивительно похожую на слоеное тесто. Готовятся они быстро и отлично подходят и к утреннему кофе, и в дорогу.

Смешайте 400 г муки, 100 г манки и чайную ложку соли, залейте 300 мл кипятка и замесите гладкий «колобок». Разделите тесто на три части, смажьте каждую 100 мл растопленного масла и уберите под крышку в холодильник на 20 минут. Затем раскатайте каждый кусок, снова промажьте маслом, сверните трубочкой и нарежьте порционно. Полученные заготовки раскатайте в лепешки и обжарьте на сковороде с 30 мл растительного масла до легкой румяности с обеих сторон. Подавайте горячими — они особенно вкусные и мягкие именно в этот момент.

Ранее сообщалось, что этот грузинский суп поражает своей простотой и глубиной вкуса одновременно. Он идеально подходит для легкого, но сытного обеда, согревает и наполняет дом ароматом свежей зелени и специй. Вы потратите минимум активного времени, чтобы получить по-настоящему яркое и полезное блюдо.