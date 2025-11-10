Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 20:48

Капуста по-корейски: моментальный рецепт — будет готова через 1 час

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот моментальный рецепт маринованной капусты по-корейски позволит вам насладиться любимой закуской всего через 1 час после приготовления без долгого ожидания.

Вкус этой капусты — идеальный баланс остроты, кислинки и сладости: хрустящие овощи в пикантном маринаде с чесночно-пряным ароматом и легкой жгучей ноткой.

Вам понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 2 моркови, 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого красного перца, 1/2 ч. л. молотого кориандра, 100 мл растительного масла, 80 мл уксуса (9%), 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли. Капусту нашинкуйте соломкой, морковь натрите на специальной терке для корейских салатов. Овощи хорошо помните руками с солью до появления сока. Для заправки разогрейте масло, залейте им смесь специй и измельченного чеснока, затем добавьте уксус и сахар. Все тщательно перемешайте, плотно утрамбуйте в емкости и оставьте при комнатной температуре. Капуста будет готова через 1 час.

Закуска получается сочной, ароматной и прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем или как самостоятельная закуска.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский салат со свеклой: вы забудете о винегрете, когда приготовите его.

Дарья Иванова
Капуста по-корейски: моментальный рецепт — будет готова через 1 час Этот моментальный рецепт маринованной капусты по-корейски позволит вам насладиться любимой закуской всего через 1 час после приготовления без долгого ожидания.
1 кг белокочанной капусты
2 моркови
4 зубчика чеснока
1 ч. л. молотого красного перца
1/2 ч. л. молотого кориандра
100 мл растительного масла
80 мл уксуса (9%)
2 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
Капусту нашинкуйте соломкой, морковь натрите на специальной терке для корейских салатов. Овощи хорошо помните руками с солью до появления сока.
Для заправки разогрейте масло, залейте им смесь специй и измельченного чеснока, затем добавьте уксус и сахар.
Все тщательно перемешайте, плотно утрамбуйте в емкости и оставьте при комнатной температуре. Капуста будет готова через 1 час.
