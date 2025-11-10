Капуста по-корейски: моментальный рецепт — будет готова через 1 час

Этот моментальный рецепт маринованной капусты по-корейски позволит вам насладиться любимой закуской всего через 1 час после приготовления без долгого ожидания.

Вкус этой капусты — идеальный баланс остроты, кислинки и сладости: хрустящие овощи в пикантном маринаде с чесночно-пряным ароматом и легкой жгучей ноткой.

Вам понадобится: 1 кг белокочанной капусты, 2 моркови, 4 зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого красного перца, 1/2 ч. л. молотого кориандра, 100 мл растительного масла, 80 мл уксуса (9%), 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли. Капусту нашинкуйте соломкой, морковь натрите на специальной терке для корейских салатов. Овощи хорошо помните руками с солью до появления сока. Для заправки разогрейте масло, залейте им смесь специй и измельченного чеснока, затем добавьте уксус и сахар. Все тщательно перемешайте, плотно утрамбуйте в емкости и оставьте при комнатной температуре. Капуста будет готова через 1 час.

Закуска получается сочной, ароматной и прекрасно сочетается с мясными блюдами, картофелем или как самостоятельная закуска.

