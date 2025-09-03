Саммит ШОС — 2025
Соленые помидоры с хреном и смородиновым листом

Для приготовления этой ароматной заготовки вам потребуются плотные, не переспелые помидоры. Идеально подойдут сорта «сливка» или «дамские пальчики». На трехлитровую банку необходимо взять килограмм помидоров, небольшую головку чеснока, корень хрена длиной около пяти сантиметров, несколько зонтиков свежего укропа, пять-шесть листьев черной смородины и десяток листьев вишни. Сначала тщательно промойте банку и все растительные компоненты. На дно чистой банки выложите половину специй: разорванные руками листья, очищенные зубчики чеснока, нарезанный кусочками корень хрена и укроп. Плотно уложите помидоры, стараясь не повредить их кожицу. Сверху покройте оставшимися специями. Размешайте в 1 л воды две ст. л. каменной соли и залейте помидоры, оставив немного пространства для емкости с заготовкой. Закройте емкость пластиковой крышкой или марлей и оставьте заготовку при комнатной температуре на два-три дня для начала процесса брожения, после чего уберите в погреб или холодильник. Помидоры будут готовы примерно через три-четыре недели.

рецепты
помидоры
томаты
соленья
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
