Главное в подготовке к Новому году — не устать: готовим мгновенную закуску — вкусные помидоры с крабовой пастой

Главное в подготовке к Новому году — не устать: готовим мгновенную закуску — вкусные помидоры с крабовой пастой

Главное в подготовке к Новому году — не устать: готовим мгновенную закуску — вкусные помидоры с крабовой пастой. Когда нужно быстро, красиво и вкусно — эта закуска всегда выручает. Сочные помидоры, нежная крабовая паста и легкий чесночный аромат создают идеальное новогоднее сочетание. Готовится всего за 10 минут, а выглядит так, будто вы потратили гораздо больше времени.

Вам понадобится: 3 крупных помидора, 150 г крабовых палочек, 1 вареное яйцо, 70 г сливочного или творожного сыра, 1 зубчик чеснока, 1-2 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: помидоры нарежьте плотными ровными кружками и выложите на блюдо. Крабовые палочки, вареное яйцо и сыр измельчите — можно мелко порубить или взбить в блендере. Добавьте майонез, раздавленный чеснок, соль и перец, перемешайте до однородной кремовой пасты. Переложите смесь в кондитерский мешок и выдавите красивые «розочки» на каждый кружок помидора. Подавайте сразу или охладите перед подачей — закуска выглядит празднично, держит форму и идеально подходит для новогоднего стола.

Ранее мы готовили бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой. Рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков.