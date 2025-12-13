Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 09:30

Главное в подготовке к Новому году — не устать: готовим мгновенную закуску — вкусные помидоры с крабовой пастой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главное в подготовке к Новому году — не устать: готовим мгновенную закуску — вкусные помидоры с крабовой пастой. Когда нужно быстро, красиво и вкусно — эта закуска всегда выручает. Сочные помидоры, нежная крабовая паста и легкий чесночный аромат создают идеальное новогоднее сочетание. Готовится всего за 10 минут, а выглядит так, будто вы потратили гораздо больше времени.

Вам понадобится: 3 крупных помидора, 150 г крабовых палочек, 1 вареное яйцо, 70 г сливочного или творожного сыра, 1 зубчик чеснока, 1-2 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: помидоры нарежьте плотными ровными кружками и выложите на блюдо. Крабовые палочки, вареное яйцо и сыр измельчите — можно мелко порубить или взбить в блендере. Добавьте майонез, раздавленный чеснок, соль и перец, перемешайте до однородной кремовой пасты. Переложите смесь в кондитерский мешок и выдавите красивые «розочки» на каждый кружок помидора. Подавайте сразу или охладите перед подачей — закуска выглядит празднично, держит форму и идеально подходит для новогоднего стола.

Ранее мы готовили бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой. Рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков.

Проверено редакцией
Читайте также
Натереть хлеб чесноком и авокадо: готовим испанскую закуску — к вину и шампанскому. Ее подают во всех барах ко всему
Общество
Натереть хлеб чесноком и авокадо: готовим испанскую закуску — к вину и шампанскому. Ее подают во всех барах ко всему
Купили дубовые помидоры? Спасаем — готовим маринованную закуску. Вкуснятина из безвкусных томатов
Общество
Купили дубовые помидоры? Спасаем — готовим маринованную закуску. Вкуснятина из безвкусных томатов
Нанесла на кружки баклажан крабовую пасту: обалденная закуска с изюминкой — простая, но станет хитом застолья
Общество
Нанесла на кружки баклажан крабовую пасту: обалденная закуска с изюминкой — простая, но станет хитом застолья
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
Семья и жизнь
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников
Общество
Минпросвещения определило даты новогодних каникул у школьников
помидоры
закуски
Новый год
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каперсы в кулинарии: что это за продукт и чем он полезен для организма
При выполнении гособоронзаказа Росгвардия недосчиталась 40 млн рублей
Российские военные разбили подразделение наемников в Волчанске
Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия
Татьяна Навка раскрыла звездный состав ледового шоу «Щелкунчик»
Чеботина рассказала, как Киркоров связан с ее новым парнем
Макгрегор устроил тайную свадьбу после 17 лет отношений
«Не таких давили»: Соколовский о вмешательстве СК в дело о сталкерах
Юный лихач устроил ночной дрифт на «Жигули» прямо на мемориале
В США «слили» фото обнаженного Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа
Манул Тимофей начнет получать меньше крыс
Одесские пенсионеры начали «питаться святым духом»
Мстительный россиянин устроил поджог на участке экс-возлюбленной
Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области погрузилась в блэкаут
Власти Саратова помогут жильцам пострадавших от БПЛА квартир
Удары по Украине сегодня, 13 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России предложили начать импортозамещение с органов власти
Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео
Работа цеха воронежского предприятия встала из-за БПЛА ВСУ
С Игоря Верника не смогли выбить долг по «коммуналке»
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.