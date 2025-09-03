Помидоры быстрого посола с прованскими травами

Особенность этого рецепта в его простоте и скорости. Помидоры получаются нежными и ароматными. Возьмите небольшие крепкие томаты, промойте их и сделайте у основания каждого плода несколько проколов зубочисткой. Это нужно для того, чтобы рассол равномерно проник внутрь. В стерилизованную литровую банку уложите помидоры, перекладывая их веточками свежего тимьяна и розмарина, а также добавьте несколько штук душистого перца и две лаврушки. Для рассола вскипятите 1 л воды, добавьте 1 ст. л. соли и 1/2 ст. л. сахара. Дождитесь их полного растворения и полностью остудите рассол. Залейте холодным рассолом помидоры в банке, закройте капроновой крышкой и сразу уберите в холодильник. Уже через пять — семь дней помидоры будут готовы к употреблению. Хранить такую закуску нужно исключительно в холодильнике и съесть в течение одного-двух месяцев.

