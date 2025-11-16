Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Забудьте о безвкусных и сложных закусках — эта сырно-чесночная вкуснота с помидорами затмит все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Забудьте о безвкусных и сложных закусках — эта сырно-чесночная вкуснота с помидорами затмит все на столе, а готовится очень просто. Закуска получается одновременно свежей и сытной.

Вам понадобится: 4–5 крупных помидоров, 200 г твердого сыра, 3–4 ст. л. майонеза, 2–3 зубчика чеснока, зелень для украшения. Помидоры нарежьте кружочками толщиной около 1 см и разложите на блюде. Для намазки натрите сыр на мелкой терке, смешайте с майонезом и пропущенным через пресс чесноком до получения однородной массы. Полученную пасту обильно нанесите на каждый кружочек помидора, создавая аппетитную шапку. Украсьте измельченной зеленью и немедленно подавайте.

Вкус этой закуски — идеальный баланс сочности и пикантности: нежная мякоть помидоров превосходно сочетается с насыщенной сырно-чесночной намазкой, где майонез придает кремовую текстуру, а чеснок добавляет приятную остроту.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Селедка под шубой по-скандинавски»: меняем свеклу на яблоко — и выходит настоящая бомба вкусов.

