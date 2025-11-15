Хватит 100 лет готовить гуляши: рецепт обалденного чашушули — грузинская магия на вашей кухне. Мой секрет — это чашушули, грузинское рагу, которое пахнет гостеприимством и солнцем. Его аромат способен собрать всю семью за столом еще до того, как вы произнесете «кушать подано». Это не просто тушеное мясо, а настоящий праздник вкуса, где говядина томлена в объятиях специй и сочных овощей.

Секрет успеха начинается с маринования 800 граммов говядины в ароматной аджике. Если есть время, дайте мясу настояться в холодильнике. Затем мясо нужно потушить под крышкой около часа, пока не выпарится вся жидкость, и оно не станет нежным. К нему отправляем нарезанные лук и болгарский перец — они дадут сочность и сладость. Отдельно готовим томатную основу: спелые помидоры, очищенные от кожицы, превращаем в нежное пюре руками и добавляем к ним томатную пасту. Заливаем этой ароматной смесью мясо с овощами, добавляем щедрую щепотку грузинских специй — уцхо-сунели, кориандр и паприку — и томим до полного соединения вкусов. В самом конце, чтобы сохранить всю свежесть, всыпаем рубленую кинзу и чеснок. Подавайте это великолепие горячим, украсив зернами спелого граната для легкой кислинки и яркого цвета.

