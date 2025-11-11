Куриные котлетки по-французски: вкуснейшее блюдо и для праздника, и для будней — просто выложить слоями и в духовку

Куриные котлетки по-французски: вкуснейшее блюдо и для праздника, и для будней — готовим шедевр из самых простых продуктов. Знаете, как превратить обычные куриные котлеты в настоящий кулинарный шедевр? Этот рецепт выручит вас в любой ситуации — и когда нужно быстро накормить семью, и когда внезапно пришли гости. Нежное мясо под золотистой сырной корочкой с ароматом чеснока и свежих овощей никого не оставит равнодушным!

Я начинаю с подготовки ингредиентов: 500 граммов куриного филе нарезаю плоскими котлетками, слегка отбиваю и посыпаю солью с перцем. Три картофелины натираю на крупной терке — они создадут нежную основу нашего блюда. Две луковицы нарезаю тонкими кольцами, два помидора — аккуратными полукольцами. Форму для запекания смазываю растительным маслом и выкладываю слоями: сначала тертый картофель, затем куриные котлетки, сверху помидоры и 200 граммов тертого сыра. Каждый слой слегка смазываю майонезом для сочности. Запекаю в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут. За 10 минут до готовности посыпаю блюдо измельченным чесноком и зеленью — возвращаю в духовку до образования аппетитной золотистой корочки. Подаю горячим с хрустящим багетом или свежими овощами. Это блюдо неизменно вызывает восторг у всех, кто его пробует!

