11 ноября 2025 в 16:45

Куриные котлетки по-французски: вкуснейшее блюдо и для праздника, и для будней — просто выложить слоями и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлетки по-французски: вкуснейшее блюдо и для праздника, и для будней — готовим шедевр из самых простых продуктов. Знаете, как превратить обычные куриные котлеты в настоящий кулинарный шедевр? Этот рецепт выручит вас в любой ситуации — и когда нужно быстро накормить семью, и когда внезапно пришли гости. Нежное мясо под золотистой сырной корочкой с ароматом чеснока и свежих овощей никого не оставит равнодушным!

Я начинаю с подготовки ингредиентов: 500 граммов куриного филе нарезаю плоскими котлетками, слегка отбиваю и посыпаю солью с перцем. Три картофелины натираю на крупной терке — они создадут нежную основу нашего блюда. Две луковицы нарезаю тонкими кольцами, два помидора — аккуратными полукольцами. Форму для запекания смазываю растительным маслом и выкладываю слоями: сначала тертый картофель, затем куриные котлетки, сверху помидоры и 200 граммов тертого сыра. Каждый слой слегка смазываю майонезом для сочности. Запекаю в разогретой до 200 градусов духовке около 40 минут. За 10 минут до готовности посыпаю блюдо измельченным чесноком и зеленью — возвращаю в духовку до образования аппетитной золотистой корочки. Подаю горячим с хрустящим багетом или свежими овощами. Это блюдо неизменно вызывает восторг у всех, кто его пробует!

Ранее мы готовили закуску на Новый год «Хвост павлина». Яркое украшение праздничного стола из простых продуктов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
