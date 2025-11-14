Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 21:00

Помидоры по-корейски хороши и зимой и летом: острая закуска в обалденном маринаде к мясу и картошечке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Помидоры по-корейски хороши и зимой и летом: острая закуска в обалденном маринаде к мясу и картошечке. Устали от обычных салатов и ищете яркий акцент для вашего стола? Эти пикантные помидорчики станут настоящей бомбой вкуса! Они сочетают в себе сочную сладость томатов, огненную остроту перца и аромат чеснока. Идеальная закуска для тех, кто любит экспериментировать и ценит насыщенные вкусы.

Для приготовления возьмите 1 кг спелых, но упругих помидоров и нарежьте их красивыми кружочками средней толщины. В блендере измельчите один крупный болгарский перец, один острый перчик и 4 зубчика чеснока — у вас получится ароматная основа для маринада. Добавьте к этой пасте мелко рубленую зелень (петрушку, укроп или кинзу), 50 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 50 граммов сахара и столовую ложку соли без горки. Тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. В глубокой емкости чередуйте слои: помидоры, затем маринад — и так до конца. Накройте закуску крышкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь. За это время томаты пропитаются всеми ароматами и станут невероятно вкусными!

Ранее мы готовили картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
Общество
Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов
Быстрые спагетти по-вкусному: готовим пасту по-средиземноморски из 3 простых ингредиентов
Общество
Быстрые спагетти по-вкусному: готовим пасту по-средиземноморски из 3 простых ингредиентов
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Семья и жизнь
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Забудьте про уксус: секреты изысканной салатной заправки от домохозяйки
Общество
Забудьте про уксус: секреты изысканной салатной заправки от домохозяйки
Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти, какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени
Общество
Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти, какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени
помидоры
овощи
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
Стало известно о возросшем количестве погибших в ДТП в Пермском крае
Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае
Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин
Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели
Москвичей предупредили о мокром снеге
Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС
Бельгийская наездница погибла в конюшне
«Отвлечь внимание»: Трамп выдвинул новое требование по делу Эпштейна
Литва усилит надзор за россиянами
В Италии раскритиковали военную поддержку Украины
Медведев объяснил, как коалиция Мерца «наложила в штаны» из-за России
Трамп высказался об инфляции в США
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.