Помидоры по-корейски хороши и зимой и летом: острая закуска в обалденном маринаде к мясу и картошечке. Устали от обычных салатов и ищете яркий акцент для вашего стола? Эти пикантные помидорчики станут настоящей бомбой вкуса! Они сочетают в себе сочную сладость томатов, огненную остроту перца и аромат чеснока. Идеальная закуска для тех, кто любит экспериментировать и ценит насыщенные вкусы.

Для приготовления возьмите 1 кг спелых, но упругих помидоров и нарежьте их красивыми кружочками средней толщины. В блендере измельчите один крупный болгарский перец, один острый перчик и 4 зубчика чеснока — у вас получится ароматная основа для маринада. Добавьте к этой пасте мелко рубленую зелень (петрушку, укроп или кинзу), 50 мл растительного масла, 50 мл уксуса, 50 граммов сахара и столовую ложку соли без горки. Тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. В глубокой емкости чередуйте слои: помидоры, затем маринад — и так до конца. Накройте закуску крышкой и уберите в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь. За это время томаты пропитаются всеми ароматами и станут невероятно вкусными!

