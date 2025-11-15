Бывшему вице-губернатору Самарской области отменили приговор

Мосгорсуд отменил приговор по одному из уголовных дел бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина в связи с истечением срока давности преступления, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В материале говорится, что речь идет о деле о хищении 3,8 млн рублей.

Приговор Таганского суда города Москвы отменен в части отбывания Гендиным наказания в связи с истечением срока давности по инкриминируемому преступлению, — указали правоохранители.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении у Министерства обороны России более 500 млн рублей при исполнении госконтракта. Среди подозреваемых — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководство и сотрудники коммерческих организаций.

До этого курский суд ужесточил меру пресечения для Дмитрия Квача, обвиняемого в хищении 14 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Квач не явился на пять судебных заседаний, и суд отправил его в СИЗО, посчитав медицинские документы неубедительными. По данным следствия, компания «Лорест», владельцами которой были Квач и бухгалтер Инна Устюгова, заключала фиктивные договоры на работы для Минобороны.