Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:28

Забудьте про уксус: секреты изысканной салатной заправки от домохозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкий вкус обычного уксуса часто портит всю нежность свежих овощей. Я открыла для себя несколько натуральных альтернатив, которые превращают простой салат в настоящее кулинарное произведение. Эти замены не только лучше оттеняют вкус ингредиентов, но и делают блюдо гораздо полезнее.

Попробуйте заменить уксус на свежевыжатый сок лимона или лайма, который придает салату свежесть и легкую кислинку, особенно хорошо сочетаясь с зеленью и морепродуктами. Для более сладких и насыщенных нот отлично подойдет гранатовый сок, он великолепен в комбинации с сыром и орехами, придавая блюду красивый цвет и изысканный вкус.

Такие натуральные заправки обогащают салат витаминами и помогают лучше усваиваться железу из зелени. Вы удивитесь, насколько преобразится привычное блюдо с такой простой заменой.

Ранее сообщалось, что известковый осадок в душе способен испортить настроение каждой хозяйке. Современные магазины предлагают массу дорогих препаратов, но зачем тратить лишние деньги, если все необходимое найдется у вас на кухне?

Проверено редакцией
Читайте также
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Семья подсела на эту вкуснятину! Творожные булочки «Лилии» с орехами и изюмом. Простая и вкусная выпечка к чаю
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Общество
Не спешите выбрасывать черствый хлеб: кулинарные лайфхаки для бережливых хозяек
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Общество
Вкуснее салатов и тарталеток: сырно-чесночная закуска из крабовых палочек
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Общество
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Джем к мясу вместо соуса? Да, это очень вкусно — готовлю по этому рецепту с пикантной остринкой
Общество
Джем к мясу вместо соуса? Да, это очень вкусно — готовлю по этому рецепту с пикантной остринкой
овощи
кулинария
советы
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Маршал ответил на обвинения Намина в использовании имени «Парка Горького»
Погода в Москве в пятницу, 14 ноября: ждать ли ураганного ветра и дождей
В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.