Пирог из трех яблок «Яблочная ночь» — испекла впервые, не шарлотка: вкусное тесто и много-много яблок

Этот яблочный пирог — тот самый, что готовится за считаные минуты, но запоминается навсегда. Когда за окном темнеет, а в доме пахнет корицей и печеными яблоками, кажется, будто сама осень пришла в гости на чаепитие. «Яблочная ночь» — не просто пирог, а настоящее объятие в тарелке: нежный, сочный, с тонким балансом кислинки и сладости. Он напоминает бабушкины пироги из детства, которые пеклись будто сами собой, но становились главным событием вечера.

Возьмите 3 крупных яблока, 2 яйца, 150 г сахара, 200 г муки, 100 мл кефира, 1/2 ч. л. соды, щепотку корицы. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками. Яйца взбейте с сахаром до пены, влейте кефир, добавьте муку с содой. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. В глубокую форму выложите яблочные дольки веером, залейте тестом. Посыпьте корицей. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C до сухой лучинки. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

