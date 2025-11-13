Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пара ингредиентов для нереального десерта — этот мусс стал для меня идеальным вариантом вечернего перекуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

После плотного ужина так хочется чего-то легкого... Этот десерт идеально завершит трапезу, не утяжеляя желудок, но подарив приятное ощущение сладкого.

Для десерта мне понадобится: яблоки (400 г в готовом виде), желатин (40 г). Яблоки мою, удаляю сердцевину и запекаю в духовке при 180 °C до мягкости (около 20–25 минут). Даю им полностью остыть, затем очищаю от кожуры и измельчаю в однородное пюре блендером. Желатин замачиваю в небольшом количестве холодной воды на 5–7 минут для набухания. Затем растапливаю его на водяной бане или в микроволновке до жидкого состояния, следя, чтобы не закипел. Вливаю тонкой струйкой теплый растопленный желатин в яблочное пюре комнатной температуры.

Теперь самый важный этап: взбиваю массу миксером на высоких оборотах не менее 5–7 минут. За это время она значительно посветлеет, увеличится в объеме и станет похожей на воздушный крем. Быстро разливаю массу по порционным формочкам или в одну большую форму и убираю в холодильник для полного застывания минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

