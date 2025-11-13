Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:54

Розы из яблок превращаются в ароматный чай — такое возможно? Еще как — вот рецепт моего любимого осеннего напитка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется не просто выпить чай, а получить эстетическое удовольствие, этот рецепт становится идеальным выбором. Наблюдать, как в кипятке распускается яблочная роза, — невероятно медитативно.

Для этого изящного напитка мне понадобится: красные яблоки (1-2 шт.), лимонный сок (1 ч. л.), мед или сахар по вкусу, кипяток.

Яблоки тщательно мою. Разрезаю каждое пополам, сердцевину с семенами удаляю. Нарезаю половинки максимально тонкими поперечными дольками, толщиной около 1-2 мм. Важно резать поперек, чтобы получились дольки с кожурой по краю — она станет краем лепестков. Сразу же сбрызгиваю дольки лимонным соком и аккуратно перемешиваю, чтобы каждая покрылась кислотой. Это не даст им окислиться и потемнеть, сохранив нежный розовый цвет. Затем раскладываю около 6–8 долек в один ряд на доске, чтобы они слегка перекрывали друг друга. Начинаю сворачивать этот ряд в тугой рулет, начиная с первого лепестка. У меня получается плотный бутон, напоминающий розочку. Аккуратно переношу готовую розу в прозрачный стакан или чайную кружку. Заливаю кипятком, добавляю мед или сахар по вкусу и настаиваю 5–7 минут. Наслаждаюсь не только вкусом, но и видом распускающегося в чашке цветка.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

Проверено редакцией
Читайте также
Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество
Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Запредельно красивый новогодний стол: маленькие хитрости для идеального праздника
Общество
Запредельно красивый новогодний стол: маленькие хитрости для идеального праздника
Хрустящие язычки с яйцом и зеленым луком. Нежное тесто и много начинки — эти слойки обожает вся семья
Общество
Хрустящие язычки с яйцом и зеленым луком. Нежное тесто и много начинки — эти слойки обожает вся семья
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Семья и жизнь
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Врач назвала безопасную дозу кофе
Здоровье/красота
Врач назвала безопасную дозу кофе
напитки
рецепты
яблоки
чай
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.