11 ноября 2025 в 16:02

Джем к мясу вместо соуса? Да, это очень вкусно — готовлю по этому рецепту с пикантной остринкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот джем — не просто соус, а настоящее кулинарное открытие. Сложный вкус, где сладость сменяется легкой остротой, а кислинка завершает букет, не оставляет равнодушным ни одного гурмана.

Для джема мне понадобится: сладкий красный перец (1 кг), острый перец (200 г), сахар (1 кг), яблочный уксус (500 мл), пектин (20 г).

Обязательно надеваю перчатки! Очищаю перец от семян и плодоножек. Промываю и обсушиваю. Измельчаю в блендере до состояния однородного пюре. Перекладываю массу в кастрюлю с толстым дном. Добавляю яблочный уксус и 980 г сахара (20 г оставляю для пектина). Довожу до кипения на среднем огне. Убавляю огонь и варю без крышки 40–50 минут, периодически помешивая. Масса должна значительно увариться. Столовую ложку сахара смешиваю с пектином. Всыпаю эту смесь в кипящий джем, интенсивно помешивая венчиком. Варю еще 3–4 минуты до загустения. Горячий джем сразу разливаю по стерильным банкам и закатываю. Переворачиваю банки вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания. Для пикантности можно заменить часть уксуса на гранатовый или смородиновый сок.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

