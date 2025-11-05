Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эти креветки по-грузински удивят даже гурмана: готовлю по рецепту из Тбилиси в соусе чкмерули

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете блюдо, которое гарантированно произведет впечатление на гостей, но не хотите проводить весь день на кухне, этот рецепт для вас. Эти креветки в изысканном соусе я готовлю, когда хочу услышать за столом восхищенное «Вау!», и они никогда не подводят.

Для блюда мне нужны: тигровые креветки (400 г), чеснок (5 зубчиков), перец чили (1 шт.), сливки 20% (200 мл), пармезан (60 г), куриный бульон (150 мл), паприка (1/2 ч. л.), хмели-сунели (1/2 ч. л.), лимонный сок, петрушка, гранат, растительное масло (2 ст. л.), сливочное масло (10 г). Готовлю так: креветки обжариваю с чесноком и чили, добавляю специи, вливаю бульон и сливки. Тушу 5–7 минут, добавляю тертый пармезан и лимонный сок. Подаю с зернами граната и петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

