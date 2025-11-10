Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:57

Закусочный «светофор» на зиму — готовлю этот микс вместо отдельных закруток

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта банка — настоящая палочка-выручалочка зимой. В ней есть всего понемногу: и хрустящие огурцы, и нежные кабачки, и ароматный сладкий перец. Идеальная закуска к любому блюду.

Для ассорти мне понадобятся патиссоны (300 г), цветная капуста (300 г), кабачки (2 шт.), сладкий перец (2 шт.), огурцы (500 г), помидоры (500 г), чеснок (5 зубчиков), зонтик укропа, лист хрена, базилик. Для маринада: вода (1 л), соль (2 ст. л.), сахар (4 ст. л.), уксус 9% (4 ст. л.), перец горошком.

Овощи подготавливаю: патиссоны и кабачки нарезаю крупными дольками, цветную капусту разбираю на соцветия, перец режу широкими полосками, помидоры и огурцы оставляю целыми, если они небольшого размера. На дно чистой стерилизованной трехлитровой банки укладываю пряности: зонтик укропа, лист хрена, очищенные зубчики чеснока и веточки базилика. Плотно заполняю банку овощами, красиво распределяя цвета. Заливаю крутым кипятком до самого верха, накрываю прокипяченной крышкой и оставляю на 20 минут. Затем сливаю воду из банки в кастрюлю через специальную крышку с дырочками. Добавляю в эту воду соль, сахар и перец горошком. Довожу до кипения, снимаю с огня и только тогда вливаю уксус — это важно для сохранения хруста овощей. Заливаю овощи горячим маринадом, сразу закатываю крышкой. Переворачиваю банку вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

