10 ноября 2025 в 12:14

Салат «Новогодний хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Новогодний хруст»: времени нет, а гости на пороге? Этот быстрый салат готовится из самых простых продуктов. Этот рецепт станет настоящим спасением! Он сочетает в себе свежесть овощей, сочность курицы и приятную остроту моркови по-корейски, создавая идеальный баланс вкусов. А специальная чесночная заправка и хрустящие чипсы сверху делают его по-настоящему праздничным блюдом, которое украсит ваш новогодний стол.

Для приготовления нам понадобится 250 граммов свежей пекинской капусты, которую мы нашинкуем тонкой соломкой вместе с двумя свежими огурцами. 250 граммов запеченной или отварной курицы разбираем на нежные волокна руками — так салат получится особенно воздушным. Добавляем 250 граммов готовой моркови по-корейски, которая подарит блюду легкую пикантность и яркий цвет. Все ингредиенты аккуратно соединяем в просторной миске.

Теперь готовим волшебную заправку: смешиваем 150 граммов натурального йогурта с двумя зубчиками чеснока, пропущенными через пресс, и чайной ложкой зернистой горчицы для аромата. Заправляем наш салат этой полезной и такой вкусной смесью, слегка солим по вкусу и украшаем веточками свежего укропа. Перед самой подачей не забудьте покрошить сверху горсть хрустящих картофельных чипсов — они создадут потрясающий контраст текстур и сделают блюдо по-настоящему новогодним! Этот салат хорош тем, что его можно приготовить заранее, а чипсы добавить непосредственно перед приходом гостей.

Ранее мы готовили крабовые шарики с интересным составом. Копеечная закуска на Новый год — она точно понравится всем.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
