Крабовые шарики с интересным составом: готовим копеечную закуску на Новый год — она точно понравится всем. Хотите удивить гостей закуской, которая исчезнет со стола быстрее любых дорогостоящих блюд? Тогда приготовьте эти яркие и вкусные шарики. Внешне они похожи на произведение шеф-повара, а готовятся просто и быстро.

Возьмите следующие ингредиенты: крабовые палочки (200 г), плавленый сыр (2 шт. по 70 г), вареные яйца (3 шт.), вареную морковь (1 шт.), майонез (1 ст. л.), чеснок и соль по вкусу.

Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками, яйца и морковь натрите на крупной терке, сыр — на мелкой (его можно слегка подмораживать перед этим). Добавьте измельченный чеснок, соль и майонез, тщательно перемешайте. Смоченными в воде руками сформируйте небольшие шарики и обваляйте их или в укропе или в кокосовой стружке.

Перед подачей поставьте шарики в холодильник на 20–30 минут, чтобы они пропитались и приобрели более насыщенный вкус. Эти закусочные шарики станут настоящим украшением праздничного стола и порадуют всех приглашенных!

