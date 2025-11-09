Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 09:00

Просто завернула фарш в лаваш: готовим ленивые манты в духовке — обалденный рецепт из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просто завернула фарш в лаваш: готовим ленивые манты в духовке — обалденный рецепт из простых продуктов. Хотите порадовать семью вкусным и полезным обедом, который легко приготовить? Попробуйте приготовить рулетики из лаваша с куриным фаршем и сыром. Это блюдо станет настоящим открытием для тех, кто ищет идеи для быстрого и полезного питания.

Возьмите 90 г лаваша, 300 г фарша из куриного филе или филе индейки, 100 г лука, 1 яйцо, 100 г молока, 50 г сыра и специи по вкусу. Взбейте яйцо с молоком, посолите. Фарш смешайте с луком, солью и перцем, равномерно распределите на лаваше, сверните в рулет и нарежьте на кружочки. Выложите кружочки срезом вверх в небольшую форму, залейте яичной смесью и выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. Затем посыпьте тертым сыром и оставьте в духовке еще на 10 минут.

Этот нежный и вкусный обед станет любимым блюдом вашей семьи, ведь он сочетает в себе пользу и быстроту приготовления.

Ранее мы готовили быстрый ролл по-мексикански. Нужен только лаваш, фарш и сыр.

